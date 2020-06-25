تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي بمعدل 5% خلال الربع الأول

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، بدون تغيير عن التقديرات السابقة.



وذكرت الوزارة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5 في المئة، وهو نفس التقدير الأولي الصادر في الشهر الماضي ونفس توقعات المحللين.



يعكس الانكماش الكبير لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول ، مقارنة بنموه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 1ر2 في المئة.



وجاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراجع المخزون الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي والصادرات وفقا للبيانات المعدلة، مع زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأشارت وزارة التجارة إلى انكماش الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول بنسبة 8ر6 في المئة، بما يعكس تراجع الإنفاق على الخدمات، وفي مقدمتها الرعاية الصحية إلى جانب الخدمات الغذائية.