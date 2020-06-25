قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن حكومة الوفاق انتهت بمجرد دخول تركيا على الخط في الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن تركيا أصبحت من تواجه بمرتزقتها القوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن «حكومة الوفاق ما هي إلا مجرد واجهة فقط لا غير»، مشيرًا إلى أن «تركيا تأكدت بعدما حدث في المنطقة الغربية أنه يوجد لها مكاسب على الجانب الاقتصادي».

ولفت إلى أن «تنظيم الإخوان يبحث عن مصدر لإنعاش اقتصاد تركيا وإنعاش اقتصاده للبقاء في المنطقة وتحقيق أهداف أخرى»، متابعًا أن تركيا تسعى للسيطرة على الهلال النفطي داخل ليبيا.

وأكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن الهلال النفطي لا يمكن التنازل عنه لأنه بوابة قوت الليبيين، متابعًا: «لا يمكن التنازل عنه لمنح الفرصة لتركيا للسيطرة عليه وتصبح هي من تتحكم فيه».

وعن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية بأن روسيا تدعم ليبيا والولايات المتحدة مترددة بلعب دور محوري، عقب أن تركيا تشعر بخيبة أمل بعد ردود الفعل الدولية، منوهًا أن تركيا وأردوغان وجماعة الإخوان ذاهبون إلى نهايتهم بلا شك.