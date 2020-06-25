 إسرائيل تمدد حظر دخول الأجانب أراضيها حتى أول أغسطس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تمدد حظر دخول الأجانب أراضيها حتى أول أغسطس

اسرائيل
اسرائيل
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 6:51 م
قررت إسرائيل، اليوم الخميس، تمديد الحظر على دخول الأجانب إلى أراضيها لمدة أربعة أسابيع أخرى، حتى الأول من أغسطس المقبل، حسبما أخطرت سلطات المطارات في البلاد شركات الطيران اليوم الخميس.

وأكد القرار عدم وجود أي استثناءات، إلا حال تقديم تصاريح من سلطات الهجرة.

وجرى إبلاغ شركات الطيران بأنها ستكون مسؤولة عن إعادة الركاب إلى البلدان التي حضروا منها، حال منعهم من دخول إسرائيل.

ولا يسري الحظر على المواطنين الإسرائيليين، أو على من يثبت أن معيشتهم قائمة بالبلاد.

وكانت إسرائيل طبقت أولا حظر الدخول إلى أراضيها في 18 مارس، في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد، التي تشكل السياحة أحد أهم عناصر الاقتصاد بها، زيادة قوية في حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

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