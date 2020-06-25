أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن رفضه للتدخل التركي في شؤون الدول العربية.

وقال خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، إن الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، مشيرًا إلى أن تداعياته ستكون سلبية في حالة استمرار تركيا على هذا النهج.

وشدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التواصل إلى حل «ليبي - ليبي» ، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا.

وأكد أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا فقط، وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها، معربًا عن أمله في حل الأزمة الليبية بما يعود بالخير على الشعب الليبي، ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار.