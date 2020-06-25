 رئيس وزراء أستراليا: أصبح بوسعنا الاستجابة بثقة لأي تفش جديد لكورونا - بوابة الشروق
الخميس 25 يونيو 2020 1:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء أستراليا: أصبح بوسعنا الاستجابة بثقة لأي تفش جديد لكورونا

وكالات:
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 12:17 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 12:17 م

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الخميس إنه على ثقة من أن البلاد ستمضي قدما في خطط تخفيف القيود لأنه بات بوسعها التصدي والتعامل مع أي تفش جديد لمرض كوفيد-19.

 

وقال موريسون في إشارة للقيود التي فرضت للحد من انتشار الفيروس "ستكون هناك موجات تفش. لن يكون بوسعنا غلق كل شيء ثم الفتح مرة أخرى"، وفقا لوكالة رويترز.

 

وأضاف "لذا ما أقوله هو أننا سنمضي قدما. عززنا الحماية للتعامل مع موجات التفشي".

 

وسجلت أستراليا أول حالة وفاة بالمرض منذ أكثر من شهر أمس الأربعاء فيما أدت المخاوف من موجة ثانية من المرض إلى اصطفاف الآلاف في طوابير للخضوع للفحص الطبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك