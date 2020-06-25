جزيرة سيشيل تسجل أول إصابات بكورونا خلال شهرين

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أعلنت جزيرة سيشيل تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ما ينهي شهرين بدون تسجيل أي إصابات قالت البلاد خلالهما إنها نجحت في أحتواء الفيروس.

وذكر مفوض الصحة جود جيدون في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن ثلاثة من أفراد طاقم أسطول صيد إسباني دخلوا جزيرة سيشيل يوم الثلاثاء جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس وجرى عزلهم.

وأضاف المفوض أن المرضى لا تظهر عليهم حاليا أي أعراض.

كانت الدولة الأرخبيل المكونة من 115 جزيرة بالمحيط الهندي قد سجلت أوائل العام الجاري 11 إصابة بفيروس كورونا، وتمكنت من احتواء الفيروس منذ الخامس من نيسان/أبريل