 القوات العراقية تضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات ومضافات لداعش في الأنبار وسامراء - بوابة الشروق
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القوات العراقية تضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات ومضافات لداعش في الأنبار وسامراء

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ:
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 4:36 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 4:36 م
ضبطت قوات الجيش العراقي، اليوم الخميس، مخبأ للعتاد والمتفجرات ومضافات لداعش وعبوات ناسفة مختلفة الأنواع في الأنبار وسامراء.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية - تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن قوة من الفرقة السابعة عثرت على مخبأ من مخلفات عصابات "داعش" في قضاء عنه بداخله ١٥ عبوة ناسفة محلية الصنع و١٥ مسطرة تفجير، و١٥ قداحة اعتيادية تستخدم للعبوات الناسفة، وقد تم تفجير المواد موقعيًا من قبل مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة.

وأشارت الوزارة إلى أن قوة من قيادة عمليات سامراء عثرت، خلال عملية أبطال العراق المرحلة الثالثة، على ٢٨ عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي تم إتلافها تحت السيطرة، وعلى ٩ مضافات تحتوي على ملابس وأواني طعام وفراش منام.

وأوضحت أنه تم تدمير ٤ قناطر يستخدمها العدو في التنقل، وفتح ٣ طرق عسكرية، والعثور على دار تحتوي على نفق بطول ١٠٠ متر تم تدميره مع النفق، كما تم القبض على ٤ مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

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