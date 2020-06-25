ضبط طن و226 كيلو لحوم فاسدة وتكثيف التفتيش على منافذ البيع في الدقهلية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضبط طن و226 كيلو لحوم في حملات للطب البيطري، خلال 3 أيام في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



وأكد المحافظ أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.



وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية، شن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين، حملات على مدار 3 أيام أسفرت عن ضبط 1101 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و125 كيلو للذبح خارج السلخانة وتحرير المحاضر اللازمة.