تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية عبر صفحات الغش الإلكتروني

الأكثر قراءة
ابنة رجاء الجداوي: لما كنت أقولها مفيش أمل كانت تقولي «يُحيي العظام وهي رميم»
متحدث الحكومة: قرارات غلق الشواطئ لا تسري على الموجودة بالقرى السياحية والفنادق
عضو دفاع البرلمان يحذر من الطائرات الورقية: خطر على الأمن القومي
الزوجة الشابة تعرضت للاغتصاب بعد مقتلها.. تفاصيل جريمة الزوج والعامل بالدقهلية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
بدأت صفحات الغش الإلكتروني عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، في تداول إجابات معظم أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.
وتتبع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر هذه الإجابات والتأكد من صحتها.