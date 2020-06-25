 تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية عبر صفحات الغش الإلكتروني - بوابة الشروق
الخميس 25 يونيو 2020 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية عبر صفحات الغش الإلكتروني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 11:06 ص

بدأت صفحات الغش الإلكتروني عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، في تداول إجابات معظم أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.

وتتبع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر هذه الإجابات والتأكد من صحتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك