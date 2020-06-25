 الخطوط الباكستانية توقف 150 طيارا عن العمل بسبب تراخيص «مشكوك فيها» - بوابة الشروق
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الخطوط الباكستانية توقف 150 طيارا عن العمل بسبب تراخيص «مشكوك فيها»

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 8:18 م

قالت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، إنها أوقفت 150 طيارا تجاريا عن العمل للاشتباه في حصولهم على تراخيص "مشكوك فيها" في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت الشهر الماضي.

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