الخطوط الباكستانية توقف 150 طيارا عن العمل بسبب تراخيص «مشكوك فيها»

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قالت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، إنها أوقفت 150 طيارا تجاريا عن العمل للاشتباه في حصولهم على تراخيص "مشكوك فيها" في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت الشهر الماضي.