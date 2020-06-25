الخطوط الباكستانية توقف 150 طيارا عن العمل بسبب تراخيص «مشكوك فيها»

قالت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، إنها أوقفت 150 طيارا تجاريا عن العمل للاشتباه في حصولهم على تراخيص "مشكوك فيها" في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت الشهر الماضي.