المتحدة: نحترم ونقدر مؤسسة الأزهر الدينية والوطنية العريقة وجميع قياداتها

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مالكة قنوات أون)، بياناً متلفزاً، أكدت فيه "احترامها الشديد وتقديرها للأزهر الشريف، هذه المؤسسة الدينية والوطنية العريقة وجميع قياداتها، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب".

وأكدت الشركة في البيان الذي بثته عبر برنامج ( كل يوم) في حلقة اليوم الأربعاء، الدور الريادى للمؤسسة الدينية الأكبر فى العالم الإسلامى ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من ١٠٠٠ عام.

وقالت الشركة في بيانها: "إنها تجدد التأكيد على عظيم تأييدها للدور التنويرى للمؤسسة العريقة التى لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل، كما تثمن المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطنى للأزهر الشريف فى مصر، ودوره كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربى والإسلامى".