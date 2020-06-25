 الرئيس الجزائري يقرر إعفاء الأشخاص البالغين 30 سنة فأكثر من الخدمة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يقرر إعفاء الأشخاص البالغين 30 سنة فأكثر من الخدمة الوطنية

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 2:14 م

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، ولم يتم تجنيدهم بعد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الخميس إنه "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من اداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020, و لم يتم تجنيدهم بعد".

وأضاف البيان أنه " يعفى من هذه الالتزامات المواطنون الذين بلغوا سن الثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020, و لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية".

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