القوات المسلحة توقع عقدا جديدا لإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن من الرمال السوداء

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أعلنت القوات المسلحة، توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (حسن علام للإنشاءات) لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الإقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

وتم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلاً عن وزارة البترول.

يأتي ذلك استمرارا لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات وتعظيم الإستفادة من كافة الموارد الإقتصادية المتاحة بالدولة،

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

يذكر أنه تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق أفاق استثمارية جديدة تدفع بالاقتصاد المصرى إلى الأمام.