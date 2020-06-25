الذهب يتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 792 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات ليصل الجرام عيار 21 إلى 792 جنيها مقارنة بـ797 جنيها أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لواصف، انخفض الجرام عيار 18 ليسجل 678 جنيها مقارنة بـ683 جنيها كما سجل الجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات مقارنة بـ910 جنيهات، وهبط الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلى 6336 جنيها مقارنة بـ6376 جنيها.

وعالميا ، انخفض الذهب اليوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول، وفقا لرويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1760.62 دولار للأوقية، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا: "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.

كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1% إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3% إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.55 دولار.