البنك المركزي الأوروبي: برنامج شراء السندات الحكومية كان فعالا

أكد محضر الاجتماع الأخير لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الصادر، اليوم الخميس، أن برنامج البنك لشراء سندات الخزانة الأوروبية في إطار برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كان أداة فعالة في ظل الظروف الراهنة.

وذكر محضر الاجتماع الذي عقد يوم 4 يونيو الحالي أن "هناك اجماع واسع بين الأعضاء على أنه في حين الأوزان النسبية ترتبط بالفوائد من ناحية والآثار الجانبية من ناحية أخرى، فإن الفوائد حتى الآن تتفوق على الآثار الجانبية السلبية في الاقتصاد الذي يسعى إلى استقرار الأسعار".

وأضاف المحضر أن استخدام رأسمال البنك المركزي الأوروبي كمقياس، كان أحد الضمانات التي ساعدت في المحافظة على حوافز السياسات المالية الجيدة.

كان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قرر في اجتماعه الأخير على زيادة حجم برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة الجائحة بمقدار 600 مليار يورو لتصل قيمته الإجمالية إلى 350ر1 تريليون يورو مع استمرار حجم المشتريات الشهرية في برنامج شراء الأصول عند مستوى 20 مليار يورو.