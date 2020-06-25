وزير النقل: وصول أول قطار جديد بالكامل من إسبانيا مارس المقبل

تابع كامل الوزير، وزير النقل، استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي بلغت تكلفتها الاجمالية مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وقال وزير النقل، إن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدت الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية.

وأضاف الوزير أنه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، تم التعاقد أيضا على توريد 6 قطارات متكاملة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو، ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021.

وأوضح وزير النقل، أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة إسباني في ورش كوم أبو راضى ببني سويف.

ولفت الوزير إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.

وأكد أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تنفذها الوزارة سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.