شباب دار السلام ينظمون مبادرة لتعقيم اللجان وتوزيع الكمامات على الطلاب قبل الامتحان

نظم عدد من أهالي حي دار السلام، مبادرة لتعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة، إضافة لتنظيم دخول الطلاب والطالبات بكل سهولة وعدم تكدسهم أمام أبواب المدارس أثناء فترة الامتحانات.

وقال أمجد الأردني، المسؤول الإعلامي لمبادرة "حياة": "الهدف هو تنظيم عملية دخول الطلاب والطالبات إلى اللجان، بجانب أننا قمنا بتطهير وتعقيم كافة اللجان والأبواب والأماكن المخصصة لجلوس الطلاب قبل دخولهم الامتحان".

وأضاف الأردني، لـ"الشروق": "شعار المبادرة هو (اطمن نحن معك ضد كورونا)، وعملنا يتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والحي، ولقينا استجابة وترحيب من المسؤولين، بجانب إشادة أولياء الأمور المتواجدين بمحيط اللجان التي نعمل عليها".

وتابع: "وزعنا كمامات لبعض الطلاب الذين لما يتكمنوا من إحضارها أثناء أداء الامتحان، وقمنا بعمل طوابير أثناء الدخول منذ الساعة 7 ونصف صباحا حتى لا يتكدسون مثل أول يوم أثناء امتحان اللغة العربية".

وذكر أن كافة الإمكانيات التي نعمل بها والأدوات هي جهود ذاتية من أعضاء المبادرة بجانب تبرع العديد من رجال أعمال منطقة دار السلام، مردفا: "كما أننا نقوم بالكشف الطبي على أولياء الأمور الذين يرغبون في الاطمئنان على أنفسهم، وذلك من خلال تبرع بعض الأطباء من قاطني المنطقة".