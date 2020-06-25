تحالف إنتاج لقاح كورونا: 4 مليارات جرعة قريبا في الأسواق

قال جيمس روبنسون أكبر خبير للتصنيع الدوائي في العالم والمسؤول في التحالف الدولي لتصنيع لقاح لكورونا ، إن 4 مليارات جرعة دوائية ضد كورونا ستكون متاحة في الأسواق قريبا.

وأضاف روبنسون حسبما نقلت قناة العربية الحدث تصريحات عنه، أن هناك تسع لقاحات محتملة لكورونا وأنه تم تحديد مصنعين لديهما قدرة لإنتاج أربعة مليارات جرعة سنوياً.

وأوضح "أنه تم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح ، مشيرا إلى أن تم التأكد من القدرة على انتاج ملياري جرعة كحد أدنى للجرعات المستهدفة".

ورغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة النهائية بعد، إلا أن لدى التحالف الذي يتخذ من أوسلو مقرا له بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاحات ضد كورونا بالتساوي في أنحاء العالم، حسبما قال روبنسون في تصريحاته.

وأشار إلى أن، هناك لقاحات سيتم اعتمادها في وقت قريب بعد أن دخلت في الاختبارات النهائية لها.