جراح مصري ينقذ سيدة ألقاها زوجها من الطابق الخامس بعد إصابتها بكورونا

قال الدكتور علي مزيد، استشاري جراحة العظام الوعمود الفقري الذي أشرف على إجراء عملية جراحية لسيدة ألقاها زوجها من الطابق الخامس بعد إصابتها بكورونا، إن المريضة عندما وصلت لقسم الحوادث، ووجد بها كسر شديد ضاغط على الحبل الشوكي وتسبب لها في شلل.

وعن تفاصيل سير العملية، أضاف «مزيد»، في مداخلة ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، مساء الأربعاء، أن أطباء الباطنة اتضح لهم الاشتباه في إصابتها بعد التحاليل وأشعة الصدر بفيروس كورونا، مؤكدا أنهم اتخذوا قرارات بضرورة عدم الانتظار لنتيجة المسحات أو تحويلها إلى مستشفى أكثر استعدادا، وإجراء العملية لإنقاذ السيدة التي كانت تعاني من أضرار كبيرة بسبب السقوط من الدور الخامس.

وأوضح أن المستشفى وفر سرير رعاية للمريضة وتم تحويلها إلى سرير لعمل عملية جراحية، وتم إجراء العملية وتثبيت فقرات العمود الفقري، مشيرا إلى أنه في الظروف الطبيعية كان من الممكن أن ظل حال مثل هذه لأسبوع حتى يتوفر لها المكان والكوادر والسرير والتجهيزات.

وشدد استشاري جراحة العظام الوعمود الفقري على قدرة مستشفى الدمرداش على استقبال حالات مماثلة، وبذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ المرضى، مشيرا إلى عدم اهتمامهم بالشق الجنائي الخاص بزوجها الذي تبحث فيها السلطات الأمنية.