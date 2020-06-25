محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.

وتابع المحافظ دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات من خلال الممرات التي تم تجهيزها لذلك، كما تابع إنهاء الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كل اللجان، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحرية الإعدادية بنين، والمنيا الثانوية بنات، وأبناء الثورة الابتدائية، والمنيا الإعدادية الحديثة بنات، والفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية.

وأكد محافظ المنيا على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الازمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.

واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تامين اللجان، حيث أكد أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتامين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.

كما شدد المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.