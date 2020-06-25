قائد إنبي: نرحب بعودة الدوري

أكد رامي صبري قائد إنبي أن الجميع داخل الفريق الأول يرحبون باستكمال منافسات الدوري الممتاز والتي توقفت أكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وغرد صبري عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" بالنسبة للجدل حول استكمال الدوري من عدمه و الخوف علي سلامه اللاعبين .. بصفتي قائد إنبي و بالنيابة عن زملائي اللاعبين نرحب بعوده الدوري و نتمنى استئنافه.. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ".

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الأول، ظهرت بعد المسحة الأولى.