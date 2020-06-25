ألمانيا تتعهد بتقديم 150 مليون يورو لدعم السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت ألمانيا، اليوم الخميس، بتقديم معونة مالية للسودان تقدر بالملايين.

وصرح وزير التنمية الألماني جرد مولر اليوم الخميس قبل وقت قصير من بدء مؤتمر مانحين خاص بالسودان أن الحكومة الألمانية سوف تدعم الحكومة الانتقالية في السودان بقيمة 150 مليون يورو بعد نحو عام من انقلاب عسكري شهدته السودان.

يشار إلى أن مؤتمر المانحين الافتراضي الذي عقد اليوم يضم ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسودان.

وقال مولر: "السودان بلد مركزي في أفريقيا وإحدى أكبر الدول ذات الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل الهشة"، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعد كارثيا بعد 30 عاما من "الديكتاتورية"، مشيرا إلى أن أزمة وباء كورونا أصابت السودان بقوة.

وأكد الوزير أن الحكومة الانتقالية المدنية تقوم بـ "مساع كبرى لأجل تحقيق السلام والديمقراطية والإصلاحات"، وأوضح أنه لهذا السبب تم استئناف العمل التنموي مع السودان مجددا.

يشار إلى أن السودان يمر حاليا بعملية انتقالية صعبة صوب الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.