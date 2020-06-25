إقلاع أول رحلة جوية من اليابان إلى فيتنام منذ اتفاق البلدين على تخفيف قيود السفر

أقلعت رحلة جوية من اليابان إلى فيتنام، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ اتفاق البلدين على تخفيف قيود السفر التي تم فرضها في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الطائرة التي تقل على متنها 150 راكبا معظمهم من رجال الأعمال قد غادرت مطار "ناريتا" بالقرب من العاصمة طوكيو، في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى أن شركة الطيران قد زودت الركاب بملابس واقية وأقنعة للوجه.



وأضافت الشبكة اليابانية أن هذه الرحلة التي تم ترتيبها خصيصا، جاءت بعد موافقة البلدين الأسبوع الماضي على السماح لرجال الأعمال باستئناف السفر بينهما.



ويعد الاستئناف جزءا من خطة الحكومة اليابانية لتخفيف قيود الدخول على المسافرين من الدول والأقاليم التي تعتبر العدوى بالفيروسات فيها تحت السيطرة.



ومن المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية إلى فيتنام خلال بعد غد السبت، ومن المتوقع أن تحمل نحو 440 شخصا.



بدورهم، قال مسئولو وزارة الخارجية اليابانية إنهم يعملون حاليا من أجل استئناف دخول رجال الأعمال الفيتناميين والمتدربين الفنيين والعمال الآخرين إلى اليابان بأسرع وقت ممكن.