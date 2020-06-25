ريان أير تبدأ تسيير 67 خط طيران من وإلى النمسا اعتبارا من أول يوليو

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف النمساوية (ريان أير)، اعتزامها بدء تسيير 67 خط طيران من وإلى النمسا اعتبارا من أول يوليو المقبل، كجزء من خطة تشغيل الشركة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وستخدم قاعدة فيينا 64 خط طيران، منها خطوط إلى المقاصد السياحية بالما وروما وأثينا وغيرها.

وقالت ريان أير إنها ستقدم أسعارا منخفضة لعملائها من وإلى النمسا، لتبدأ من 99ر9 يورو للرحلة الواحدة، مضيفة أن شركات السياحة في فيينا يمكنها الآن وضع خططها على أساس أسعار تذاكر طيران تبدأ من 99ر9 يورو للسفر خلال تموز/يوليو وآب أغسطس المقبلين.



وأشارت ريان أير إلى أنها ستعمل من وإلى فيينا بأسطول يضم طائرات بوينج وأيرباص. وبعد أن أصبحت شركة الطيران لاودا مقدما لخدمات تأجير الطائرات لمجموعة ريان أير، فإن الطائرات التي تحمل علامتها التجارية الحمراء ستواصل التحليق في سماء النمسا اعتبارا من أول يوليو المقبل.