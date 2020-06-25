بدأت روسيا، اليوم الخميس وحتى 1 يوليو المقبل، في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، والتي من شأنها أن تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036، وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.

كان البرلمان الروسي قد أقر هذا التعديل، وأصبح لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء، ولكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة، حيث كان الموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من يوليو، ولكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من 25 يونيو الجاري؛ للحفاظ على صحة الناخبين، وعدم تجمع أعداد كبيرة في مكان واحد، وفقا لما ذكره موقع "فرانس 24" الإخباري.

وقبل 14 عاما من اليوم، كان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في عام 2006، يجري لقاء مع صحيفة روسية، قال خلاله إنه ينصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية عام 2008، وبرر ذلك بأن بوتين ملم جيدا بالوضع في روسيا وفي العالم، ويفهم كل شيء؛ لذلك يجب أن يبقى في الحكم، وكانت قد ازدادت المبادرات الرامية في الأقاليم لتمكين بوتين من الاستمرار في الرئاسة لولاية ثالثة، كما يؤيد 6 من كل 10 مواطنين روس تعديل الدستور في هذا الاتجاه، كما ذكر موقع "سي إن إن".

يقود بوتين روسيا منذ عام 1999، باختلاف المناصب التي تولاها سواء في المنصب الرئاسي أو برئاسة الحكومة، وذلك عندما اختاره بوريس يلتسين، أول رئيس لروسيا الاتحادية، لتولي رئاسة الحكومة، ثم تولى منصب الرئيس بالوكالة أواخر نفس العام بعد استقالة يلتسين.

وفي عام 2000 انتخب رئيسا لروسيا الاتحادية لأول مرة، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية في عام 2004 وحتى عام 2008، وقد جرى توافق داخل حزب "روسيا المتحدة" الحاكم، على ترشيح رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف لرئاسة البلاد، بينما يتولى بوتين رئاسة الحكومة، وذلك لأن الدستور الروسي يحظر على الرئيس الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين.

عاد بوتين مرة أخرى إلى منصب الرئاسة في مارس 2012، ولكن هذه المرة لـ6 سنوات حتى عام 2018، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجراها ديمتري ميدفيديف حول زيادة الفترة الرئاسية، وفاز أيضا بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات من 2018 وحتى 2024، وبعد ظهور نتائج تعديل الدستور هذه المرة قد يظل بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية حتى عام 2036.