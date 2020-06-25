متحدث التضامن الاجتماعي: موقع الهيئة العامة للتأمينات عاود العمل مرة أخرى

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن موقع الهيئة العامة للتأمينات عاود العمل مرة أخرى الآن، وذلك بعد العطل الفني الذي تعرض له الموقع؛ بسبب زيادة تردد أصحاب المعاشات للاستفسار عن الاستحقاق للعلاوات الخمس.

وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة، للإجابة على المستعلم وإتمام العملية في أقل وقت ممكن.

وناشد غير المخاطبين بالحصول على العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات بعدم الدخول على الموقع خلال الساعات الحالية، موضحًا أن الاستعلام في وقت واحد تسبب في أحمال كبيرة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبعض الأعطال التقنية.

وأوضح متحدث وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات نحو عشرة ملايين مواطن، قائلًا إن عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لا يتجاوز 2.4 مليون.

وتعرض موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لعطل فنى بعد ساعات من عمله صباح اليوم الخميس، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة ومن المرجح أن يعمل الموقع بشكل فعال يوم الأحد المقبل.