تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء أعمال رصف شارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم بطول 1.750 كم وتكلفة 8 ملايين جنيه.

واستمع المحافظ، لشكوى أحد المواطنين بشأن عدم تواجد غطاء لأحد بيارات الصرف بالمنطقة، وعلى الفور أجرى اتصالا هاتفياً برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إجراء التغطية حفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ، خلال جولته التفقدية، على تواجد مندوب شركة الكهرباء والمساحة والمرافق؛ لإزالة أي معوقات تواجه الشركة أثناء الرصف، وذلك لسرعة إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أنه يحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، وتطوير ورفع كفاءة شارعي باريس وعاطف السادات نظراً لأهميتهما، حيث سعى لإدارجهما ضمن مشروعات رصف الطرق بالخطة العاجلة للمحافظة ضمن البرتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمواصلات.