فول الصويا وراء تصحر السافانا البرازيلية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يحب الكثيرون أكل الصويا حول العالم، لكن دراسة حديثة تبين أن لزراعة تلك النباتات آثار بيئية كبيرة على السافانا البرازيلية؛ لسوء استغلال المزارعين للغابات، مع وجود حقول زراعية تغني عن قطع الغابات.

وتقول نيوس إسكوبار، مشرفة الدراسة من جامعة بون الألمانية، لموقع "مونجباي"، إن قدر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مزارع الصويا بالسافانا البرازيلية بلغت 223 مليون طن في 5 سنوات.

ويقول هافيير جاتر، أحد معدي الدراسة من جامعة ستوكهولم السويدية، إن المزارع المصدرة للاتحاد الأوروبي تشكل أكبر مصدر لانبعاث الكربون في السافانا البرازيلية؛ لأنها تستغل شمال سيرادو الغينية بالغابات التي يتم قطعها، بينما تأتي المزارع المصدرة للصين في المركز الثاني، إذ تستورد الصين 51% من الصويا البرازيلية، إلا أن المزارع المصدرة للصين بجنوب سيرادو لا تقع على أراضي للغابات.

وتقول لوسيا رايسنر، من منظمة "مايتي إيرث" البيئية، وهي غير مشاركة بالبحث، إن سبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في زراعة الصويا، قطع شجيرات غابة سيرادو التي تحوي في جذورها مخزونا كبيرا من الغاز الممتص، الذي ينطلق بمجرد قطعها.

وتنصح إسكوبار بتحول مزارع الصويا للأراضي البعيدة عن الغابات، وإيقاف قطع السافانا دون إيقاف إنتاج الصويا.

ويذكر أنه تم إيقاف زراعة الصويا في الأمازون البرازيلي لإبطاء معدلات التصحر؛ ما أدى لتحول المزارع لمناطق السافانا في سيرادو.