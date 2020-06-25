فرنسا تعمل على خطة قد يستمر العمل بها لعامين للحفاظ على الوظائف

يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وضع برنامج يتضمن منح إجازات للعمال للحفاظ على فرص العمل في ظل تداعيات جائحة كورونا.



ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس فإن البرنامج يتضمن قيام الدولة بتغطية حصة كبيرة من الدخل المفقود لمدة تصل إلى عامين لحماية الوظائف.



جاء هذا ضمن اجتماع عقده ماكرون مع نقابات عمالية ومجموعات أعمال أمس.



وسجل ارتفاع طلبات إعانة البطالة خلال فترة الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي كورونا ضغطا على الحكومة الفرنسية من أجل بدء برنامج من أجل الحفاظ على فرص العمل حتى إذا لم يكن هناك عمل بالفعل.



وتراجعت أعداد طلبات الإعانة في مايو بـ 3ر3% مع بدء إعادة فتح الاقتصاد، بعد زيادات بـ 1ر7% في مارس و6ر22% في أبريل.



وقالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو وزيرة العمل مورييل بينيكود في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، إن البرنامج الجديد يوفر بديلا لشطب الوظائف ويتيح للشركات الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الوظائف.