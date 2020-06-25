الأمن يحظر تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية في الإسكندرية

مظلات أمام مدرسة العطارين لحماية الطلاب من حرار الصيف أثناء دخولهم لجان الامتحان

حظرت قوات الأمن، المخول لها مسؤولية تأمين امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، تواجد أولياء الأمور أمام مقار اللجان، البالغ عددها 146 لجنة، موزعة على 8 إدارات تعليمية، في ثاني أيام الامتحانات، حيث يؤدي 470 ألفا و180 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزي".

وحثت قوات الأمن، أولياء الأمور على الانصراف من أمام اللجان، بمجرد إيصالهم أبنائهم من أجل مساعدتهم في تيسير عملية دخول الطلاب لداخل اللجان، وكذلك استلام أوراق الأسئلة، بالإضافة لمساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورصدت الشروق، قيام إدارة شرطة المرور بمديرية أمن الإسكندرية بوضع حواجز حديدية أمام مدرسة العطارين الإعدادية، الكائنة في منطقة محطة مصر، بنطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وسط تواجد دوريات أمنية.

بالإضافة لإقامة الأجهزة التنفيذية لشوادر ومظلات خارج المدرسة، لانتظار الطلاب أثناء عملية التفتيش والتعقيم ودخول اللجان، واستلامهم مستلزمات الحماية الخاصة بهم، حرصًا عليهم من حرارة الصيف المرتفعة.