الرئيس الألماني يحذر من أي سلوك مستهتر في ظل أزمة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من السلوك المستهتر في ظل المخاطر القائمة بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال شتاينماير اليوم الخميس خلال فعالية في قصر "بيلفو" الرئاسي وسط العاصمة برلين" : "وباء كورونا لم ينته حتى الآن... التطور في البؤر الساخنة يظهر أننا لازلنا نتحرك على جليد رقيق للغاية".

يشار إلى أنه لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا قام الرئيس الألماني وزوجته إلكه بودنبندر بالدعوة إلى فعالية في سلسلة "منضدة قهوة"، والتي أقيمت في منتزه القصر لأسباب أمنية.

وناقش شتاينماير وبودنبدر مع ضيوفه "التقييدات الخاصة بأزمة كورونا: جوانب مظلمة ونقاط مضئية".