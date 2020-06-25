أعلن مصرف الإمارات المركزي، سحب سيولة فائضة من السوق بقيمة نحو 15ر34 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، رفع ذلك من رصيد المركزي الإماراتي من شهادات الإيداع إلى 33ر194 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.



وتظهر البيانات التاريخية للمصرف المركزي أن قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها من السوق خلال الفترة من يناير الماضي وحتى نهاية مايو الماضي تزيد بنسبة 2ر55 بالمئة عن إجمالي قيمة السيولة التي قام بسحبها طيلة العام 2019 والبالغة 22 مليار درهم.



وطبقا للوكالة، يتضح من خلال الاحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم تقريبا خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 26ر156 مليار درهم في شهر أبريل الماضي.