السفير السعودي بالقاهرة: أداء الحج بالشكل المعتاد كان سيمثل قنبلة تنفجر بدول العالم

قال السفير السعودي في القاهرة، أسامة نقلي، إن قرار المملكة بتقليل أعداد الحجاج لأقل قدر ممكن جنب العالم كوارث كبيرة، مؤكدا أن إقامة موسم الحجاج بنفس النهج المعتاد بالسنوات الماضية كان سيمثل قنبلة تنفجر في معظم دول العالم.

وعن أسباب اتخاذ المملكة قرار تقليل أعداد الحجاج، أوضح «نقلي»، في مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك الكثير من المعلومات المنشورة حول الفيروس المستجد من كل الاتجاهات العالمية، بعضها متشابه وكثير منها يختلف، ولكن هناك حقائق ثابتة تؤكد ضرورة تجنب حشود الحج المعتادة.

أضاف أن المعلومات الصادرة عن مؤسسات عالمية معتمدة على رأسها منظمة الصحة العالمية، وأبرزها سرعة انتشار الفيروس وعدم توافر علاج محدد أو لقاح للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، بالإضافة إلى الحشود التي تمثل خطورة كبيرة.

وأوضح السفير السعودي في القاهرة، أن موسم الحج من اكبر التجمعات حول العالم بما يزيد عن مليوني شخص على الأقل، ويتحركون معا في أكثر من مكان، موضحا أن استمرار الحج بنفس النهج المعتاد كان سيصنع منه قنبلة بشرية تنفجر ليس في السعودية فقط، وإنما في الدول التي يهفو مواطنيها على المملكة، والذي يمثلون تقريبا كل دول العالم تقريبا.

وأشار إلى أن حرص المملكة على عدم تعطيل موسم الحج جعلها تقلل العدد لأقل قدر ممكن، للحفاظ على أرواح البشر.

وأعلنت وزارة الحج السعودية، الاثنين الماضي، إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج للحجاج الموجودين داخل المملكة من مختلف الجنسيات.