آلاف المزارعين في كينيا يتبرعون بأراضيهم لمحميات الأسود والفيلة

يختلف منزل الكيني بارسلوي كوبي، عن مختلف البيوت القروية في ماسامارا الكينية، إذ يتألف من عدة أكواخ بيضاوية منبسطة الأسقف والمغطاة جدرانها بالطين والسبخ، بينما تتوسطها زريبة آمنة للأغنام من هجوم الأسود، وذلك بعدما تبرع "كوبي" بـ69 هكتارا من الأرض المحيطة بمنزله لمؤسسة الكيناوي للسياحة البيئية في مقابل شهري عالي.

ويقول كوبي لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه يتقاسم الربح الشهري من السياحة البيئية مع الشركة، إذ يتقاضى شهريا من ذلك نحو 200 جنيه إسترليني.

وليس كوبي هو المتبرع الوحيد، فقد تبرع 240 مزارعا آخرين بـ7500 هكتار لالكيناوي.

وبحسب منظمة حماية الحياة البرية الكينية، فقد أدت الأنشطة البشرية من زراعة ورعي في منطقة ماسيمارا الهامة، لهجرة الحيوانات لتقلص أعدادها في كينيا بـ70% في الـ30 عاما الماضيين.

وتشتهر ماسيمارا بأنها محطة هامة في طريق هجرة حيوانات النو والأفيال والأسود.

ويقول ديكسون كيلو، مدير هيئة حماية الحياة البرية، إن هناك العديد من محميات السياحة البيئية على غرار الكيناوي، إذ يبلغ عددها 15 تبرعا لها 14 ألف مزارع بأراضيهم ويبلغ إجمالي الرواتب الممنوحة لهم سنويا بمقابل الأرض 7.5 دولار.

وتقول هيئة حماية البيئة، إن وضع الأراضي تحت إدارة شركات السياحة البيئية أنفع للمزارعين من استزراعها؛ نظرا لسوء التربة الصخرية الكينية واعتماد زراعتها على الأمطار الموسمية.

ويقول سايمون نكويتوي، أحد مديري محمية الكيناوي للسياحة البيئية، إن المحمية لديهم تعمل على توفير الهدوء للحيوانات، إذ لا يسمح بإقامة أكثر من 12 خيمة في المخيم الواحد، بينما تفصل كل خيمة عن الأخرى بـ700 إيكار، ما جعل الحيوانات أقل عدوانية مع غياب التواجد الكثيف للبشر بالمنطقة.

وأضاف سايمون أن للمحميات فوائد أخرى، إذ توفر فرص العمل للقرويين المحليين الذين يعملون مرشدين سياحيين وسائقين.

ويقود سايمون 19 حارسا للمحمية، الذين يتتبعون الحيوانات بتطبيق هاتفي لضمان عدم خروجها من المحمية والاحتكاك بالبشر، وفي حالة العلم بخروج أي من الحيوانات تتم ملاحقتها بالمروحيات واقتيادها للداخل.