العدل الأوروبية: السجن ليس بديلا لإقامة طالبي اللجوء

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأن عدم توافر أماكن الإقامة في المرافق الإنسانية، لا يبرر وضع المهاجرين الذين أعربوا عن نيتهم ​​في طلب الحماية الدولية في أماكن الاحتجاز.



وقالت المحكمة إن هذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات رسمية حتى الآن. وقالت المحكمة إن إجراءات الحماية في الاتحاد الأوروبي تنطبق بمجرد إعلان النية.



وجاء هذا الحكم بسبب قضية خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية التي اعترضت زورقا يحمل 45 رجلا قبالة الساحل الإسباني في ديسمبر من العام الماضي.



وكان من بين هؤلاء مواطن من مالي أعلن نيته التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية بعد أن أمرت سلطة إدارية بترحيل الرجال.



ولكن نظرا لعدم توفر أماكن إقامة في مركز استقبال إنساني، فقد تم وضع المواطن المالي في مركز احتجاز، بينما يجري البت في طلبه. وقضت المحكمة بأن ذلك يعد خرقا لقواعد الحماية المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي.



وقالت المحكمة في بيان صحفي: "لا يمكن للدول الأعضاء أن تحتجز شخصا لمجرد أنه طالب حماية دولية".