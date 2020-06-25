تبدأ السعودية في نشر حاويات نفايات ذكية متصلة بالانترنت وتعمل بالطاقة الشمسية في كافة أرجاء البلاد بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة في تحول نوعى مهم في مجال الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك بعد توقيع شركة "مجموعة مدارات الأعمال" (ORBITS BUSINESS GROUP ) السعودية ، المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية ، عقد وكالة حصرية مع شركة HMC-TECH الأمريكية لتقديم خدمة الحاويات الذكية CleanCUBE .

وقالت شركة مدارات الأعمال ، في بيان صحفي اليوم الخميس تلقت وكالة الانباء الالمانية ( د .ب. أ) نسخة منه ، إن تصميم هذه الحاويات وتصنيعها جرى من قبل شركة E-Cube labs الكورية، والمتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري عن طريق الوكيل الحصري بالمملكة.

وأشار المهندس محمد عبد السلام المدير الاقليمي لشركة HMC-TECH الامريكية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.

ولفت إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثمان مرات لتقليص حجمها، موضحا أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الاشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ.

بدروه، أكد الدكتور صلاح العبد الله مستشار الاستثمار وعضو مجلس إداره شركة مجموعة مدارات ،في تصريح لـ ( د. ب. أ) ، أنه سوف يتم توفير تلك الحاويات في أرجاء المملكة تزامنا مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة.

وأضاف أن هذه الحاويات تعتبر خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار في تقديم الحلول البيئية، حيث تسهم في تقديم تناغم مثالي بين الكفاءة والخدمة العامة.