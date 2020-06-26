تتويج ليفربول يكسر عقدة عمرها 17 عاما

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حقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، للمرة الأولى في تاريخه.

تغير مسمى البطولة الإنجليزية موسم 1992 – 1993 إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليج) بدلا من دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

حقق الليفر اللقب 18 مرة بمسماه القديم حيث يعود آخر تتويج للريدز لعام 1990 تحت قيادة الاسكتلندي كيني دالجليش.

وتُوج ليفربول بلقب الدوري بعد خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مباراته التي أقُيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بيريدج أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الـ31 من الدوري.

وكان الليفر قد حقق الفوز في مباراة كريستال بالاس برباعية نظيفة والتي جمعتهما على ملعب الأنفيلد أمس الأربعاء.