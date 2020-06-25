رئيس وزراء موريشيوس يفصل نائبه بسبب فساد مزعوم

أقال رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوجناوث نائبه إيفان كوليندافيلو، على خلفية فساد مزعوم في مشروع محلي لتوليد الطاقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال كوليندافيلو في مؤتمر صحفي اليوم في إيبين، جنوب العاصمة بورت لويس، إن جوجناوث عزله أيضا من منصبه كوزير للمرافق العامة. وذكر أن الإقالة جاءت بعد أن رفض كوليندافيلو طلب جوجناوث بالتنحي.

وكوليندافيلو هو زعيم حزب "موفمان ليبراتير"، الشريك الصغير في التحالف الحاكم في موريشيوس. وأكد جوجناوث فصله في مؤتمر صحفي منفصل.

وتأتي الإطاحة بنائب رئيس الوزراء بعد أسبوعين من نشر بنك التنمية الأفريقي لتقرير يزعم أن مسؤولين حكوميين لم يسمهم في موريشيوس ربما حصلوا على مكافآت مالية، مقابل معلومات سرية بشأن مناقصة تتعلق بمحطة توليد كهرباء في بورت لويس.

وقال كوليندافيلو إن المزاعم "شائنة" ويجب أن يكون هناك تحقيق في ما إذا تم دفع أي أموال. وقال عن التقرير "لم يرد أي شيء يشير إلى أنه تم قبول الأموال أو أخذها".