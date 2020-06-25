الخطيب يطمئن على الإجراءات الاحترازية لفرق النشاط الرياضي قبل عودة التدريبات

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس، لبحث التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية بالنادي، قبل عودة الفرق الرياضية إلى التدريبات في الأول من يوليو المقبل.

حضر الاجتماع الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، ومقررو اللجنة الطبية في النادي.

وحرص محمود الخطيب على مراجعة الخطة الشاملة الموضوعة من قبل الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، والتأكيد على التعليمات والبنود الاحترازية التي أقرتها وزارتا الصحة والشباب والرياضة.

ووجه الكابتن محمود الخطيب بالعمل على اتخاذ كل التدابير الاحترازية وانتهاء الخطة الطبية المتعلقة بفرق النشاط الرياضي بالنادي قبل بدء التدريبات الجماعية أول الشهر المقبل.

واطمأن رئيس النادي على البرنامج الصحي المُحدد للاعبي ولاعبات فرق النشاط الرياضي في مختلف الألعاب، حيث تقرر خضوع جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في قطاع النشاط الرياضي لفحوصات طبية شاملة قبل بداية التدريبات.

وأكد رئيس النادى على ضرورة عمليات التعقيم الخاص بالملاعب والصالات والمعدات الخاصة باللاعبين واللاعبات على مدى اليوم وبشكل مستمر، لضمان حالة استمرار التعقيم والحفاظ على النواحي الطبية والوقائية طوال الوقت، وتزويد بوابات النادي بوحدتي تطهير وتعقيم على البوابة الرئيسية وبوابة الصالة المغطاة، لتكتمل وحدات التعقيم على أبواب النادي الثلاثة لأي شخص قبل دخول النادي.