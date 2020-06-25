 مرتضى: لسنا ضد قرار الدولة.. ولكننا أمام مهزلة غير مسبوقة من أجل الأهلي - بوابة الشروق
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مرتضى: لسنا ضد قرار الدولة.. ولكننا أمام مهزلة غير مسبوقة من أجل الأهلي

محمود عيسى
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 1:03 ص

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن رفض استكمال الدوري الممتاز، ليس قرارا ضد الدولة كما يفسر البعض.

وقال رئيس الزمالك، خلال وقائع جلسته مع الفرنسي باتريس كارتيرون:" عقدنا هذا الاجتماع للتأكيد أننا مؤسسة تدار بالديمقراطية، لسنا ضد قرار الدولة، ولكننا نخاطب أصحاب العقول".

وأضاف:" لا أفهم هل رئيس اللجنة الخماسية وأعضائها أخذوا رأينا في قرار عودة الدوري، نحن أمام مهزلة غير مسبوقة، وكله من أجل الأهلي ورئيسه".

وتابع:" الموضوع زاد عن حده، وكله عشان الأهلي ياخد الدوري، ليس من المعقول أن كل الفرق الرافضة اراطيس ياجنايني".


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