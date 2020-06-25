أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن رفض استكمال الدوري الممتاز، ليس قرارا ضد الدولة كما يفسر البعض.
وقال رئيس الزمالك، خلال وقائع جلسته مع الفرنسي باتريس كارتيرون:" عقدنا هذا الاجتماع للتأكيد أننا مؤسسة تدار بالديمقراطية، لسنا ضد قرار الدولة، ولكننا نخاطب أصحاب العقول".
وأضاف:" لا أفهم هل رئيس اللجنة الخماسية وأعضائها أخذوا رأينا في قرار عودة الدوري، نحن أمام مهزلة غير مسبوقة، وكله من أجل الأهلي ورئيسه".
وتابع:" الموضوع زاد عن حده، وكله عشان الأهلي ياخد الدوري، ليس من المعقول أن كل الفرق الرافضة اراطيس ياجنايني".