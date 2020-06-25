 وزير الري السوداني للبعثات الدبلوماسية: البنود العالقة حول سد النهضة سيتم رفعها لقادة الدول الثلاث - بوابة الشروق
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وزير الري السوداني للبعثات الدبلوماسية: البنود العالقة حول سد النهضة سيتم رفعها لقادة الدول الثلاث

الخرطوم - سونا:
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 11:51 ص

قدم وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس، تقريرا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم اليوم الأربعاء، مشيرا لأهمية نهر النيل للدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) والفوائد المرجوة من قيام سد النهضة على النيل الأزرق فى مجالات الكهرباء، الزراعة، الري، والملاحة.

كما قدم الوزير شرحاً "مستفيضاً" حول جولات التفاوض بين الدول الثلاث منذ إعلان المبادئ فى العام 2015، مبيناً أن الدول الثلاث توصلت لاتفاق حول معظم المسائل الفنية، مشيراً لوجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض لحلها.

وأضاف أن ماتبقى من قضايا عالقة، بخاصة القانونية منها، سيتم رفعها لقيادة الدول الثلاث، معرباً عن أمله فى إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى القريب العاجل.

كما استعرض الوزير جهود السودان فى حث الأطراف على استئناف التفاوض من خلال مبادرة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك.

وكان وزير الري السوداني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده سترسل خطابا إلى مجلس الأمن، ليضاف إلى الشكوى التي أرسلتها مصر والرد الذي أرسلته إثيوبيا.

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