أعلن حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، تمام شفائه من فيروس كورونا، قائلا إن نتيجة المسحة الأخيرة التى خرجت نتيجتها اليوم أظهرت أنها سلبية، وأنه تعافى من كورونا التى لازمته منذ بداية هذا الشهر، واستمرت رحلة العلاج لأسابيع قضى نحو أسبوعين منها داخل المستشفى.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات له اليوم، أنه لن ينسى طوال حياته، هذا الاالتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا إلى الله لشفائه، مشيراً إلى مواجهته فى منتصف العلاج أوقات صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التى أحاطتها دعوات كل المحبين له قد حفظته، وأعادت له الحياة من جديد، حسب تعبيره.

وأكد الزناتى أن الإصابة بكورونا تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيراً بتجنبها، وأن يأخذون ذلك مأخذ الجد.

وأوضح أنه سيعاود نشاطه وعمله من الأسبوع المقبل، ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين، مؤكدا أن ما رآه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقى من كل الزملاء الصحفيين فى هذه التجربة، وطوال فترة مرضه تجعله باقيا على عهده بأن يكون دائما فى خدمتهم أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هى شرف ما بعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء يقدرون من يسعى لأن يكون مخلصاً معهم فيما يقدمه لهم.