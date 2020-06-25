اختيار هيثم دبور عضوا لجنة تحكيم مسابقة «تحويل الأعمال الأدبية لأفلام» في سوق مهرجان كان

ذكرت مجلة "فارايتي" في تقرير صحفي نشرته مؤخرا أن اللجنة المنظمة لمسابقة "تحويل الأعمال الأدبية لأفلام" المعروفة باسم shoot the book، أحد الأنشطة الخاصة بمهرجان كان السينمائي، اختارت الكاتب والسيناريست المصري الشاب هيثم دبور ليكون أول عربي يتم اختياره ضمن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة التي يتم من خلالها اختيار 10 روايات تصلح لتحويلها لأفلام وهو النشاط الذي بدأه مهرجان كان لأول مرة عام 2014.

المسابقة تأتي في إطار التعاون بين مهرجان كان السينمائي واتحاد الكتاب الفرنسييين ويتم من خلالها الاختيار من بين ما يقرب من 60 رواية يشترط أن تكون من الروايات التي تم ترجمتها لأكثر من لغة وتم نشرها في أوروبا وأمريكا لتقوم لجنة التحكيم باختيار 10 أعمال فقط يتم تحويلها إلى أفلام.

ضمت لجنة التحكيم المكونة من 9 أفراد نخبة من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو حول العالم من بينهم المنتج البلجيكى جان كلود فان والمنتجة والممثلة الأمريكية هايلى براون والمنتجة الكرواتيه زدنكا غولد ومن ساحل العاج المخرج سيزار دياز الحاصل على جائزتين من مهرجان كان عن أعمال السابقة.