جوتيريش يدعو القوى العالمية للمشاركة النشطة في الحوكمة عند الحاجة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن "تعددية الأطراف اليوم تفتقر إلى الحجم والطموح والفعالية"، فيما دعا إلى وضع تصور جديد لطريقة تعاون الدول.

في حديثه عشية الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة ، قال جوتيريش إن العالم بحاجة إلى "تعددية أطراف فعالة يمكن أن تعمل كأداة للحوكمة العالمية عندما تكون هناك حاجة إليها"".

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي ، "من الصعب أن يكون هناك تحول ذي مغزى لآليات الحوكمة العالمية دون المشاركة النشطة للقوى العالمية، ودعوني اقول بصراحة ، أن العلاقات بينها اليوم أكثر اضطرابا على نحو لم تشهده من قبل"، مشيرًا بشكل خاص إلى العلاقات الأمريكية الروسية والعلاقات الأمريكية الصينية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الصعوبات" الأخيرة التي واجهها مجلس الأمن الذي يعصف به الانقسام. وأصابت الخلافات بين واشنطن والصين بالشلل تعامل اللجنة المكونة من 15 عضوا مع أزمة جائحة كورونا العالمية.

وأبلغ جوتيريش الصحفيين أنه يأمل في أن تعقد قمة لزعماء الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة – قبل سبتمبر.

وقدم لمحة عامة عن تعامل الأمم المتحدة مع الجائحة، والتي تحدد أيضا أجندة سياسات لمساعدة البلدان على التعافي بشكل أفضل.

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن يكون تفشي المرض بمثابة "دعوة للاستيقاظ" لتفهم الدول الحاجة إلى الوحدة والإصلاح.

كان قد تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر من ذلك العام.