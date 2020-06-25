محافظ أسيوط يلتقي وكيل التعليم لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على المتابعة الجادة والمستمرة لحسن سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 وتذليل كافة العقبات وحل أية شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والبالغ عددها 94 لجنة موزعة على كافة المراكز والأحياء بتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول الطلاب اللجان وتفعيل التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس.

وشدد المحافظ، خلال لقائه صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام، على تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة 7 ونصف صباحًا وجاهزيتهم لبدء اليوم بكامل الاستعدادات "ماسكات وجوانتي وغطاء الحذاء والتعقيم بالبوابة وقياس درجة الحرارة"، وذلك مسئولية مباشرة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول والمراقب.

وأشار إلى متابعته من خلال جولاته الميدانية سير أعمال الامتحانات وتفقد اللجان ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان والوقوف على احتياجات رؤساء اللجان وتذليل العقبات أمامهم حرصًا على حسن سير وانتظام الامتحانات، فضلا عن تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتفقد اللجان ومتابعة سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان بصفة مستمرة بالتنسيق مع رؤساء اللجان وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وأوضح صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم عقد اجتماع اليوم بمشاركة الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام وبحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة البالغ عددهم 94 لجنة للتأكيد على تفعيل جميع القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم سير أعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وتداعياته حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وبالوزارة لتلقي أية شكاوى أو إخطارات والتعامل العاجل معها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.