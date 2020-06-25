ترامب: سيتم نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، منتقدا برلين لعدم الوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبسبب شراء الطاقة من روسيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، بالبيت الأبيض "سيدفعون مقابل إرسال قوات إضافية، وسننقلهم، على الأرجح، من ألمانيا إلى بولندا".

وقال إن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في ألمانيا "بشكل كبير جدا"، في حين أنه أكد المستوى المستهدف الجديد السابق البالغ 25 ألف جندي. وأوضح ترامب أن بعض القوات ستعود إلى الوطن، وسيتم إعادة نشر قوات أخرى، بينها إلى بولندا.

وردا على سؤال حول كيفية رؤية موسكو للوضع الجديد، هاجم ترامب ألمانيا.

وقال ترامب إن الأمر "يبعث بإشارة قوية للغاية لروسيا، ولكني اعتقد أن إشارة أقوى أرسلت إلى روسيا هي أن ألمانيا تدفع لها مليارات الدولارات مقابل شراء الطاقة منها عبر خط الأنابيب".