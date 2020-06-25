مسافة 200 متر تفصل بين أولياء الأمور ومحيط اللجان بمنطقة إمبابة

يفصل بين أولياء الأمور، ومحيط لجان الثانوية العامة بمنطقة إمبابة، ما بين 200 و250 مترا، وذلك في اليوم الثاني لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك عقب تكثيف التواجد الأمني من قبل رجال الشرطة، على خلفية الازدحام والتكدس الذي شهده اليوم الأول، لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد عدد من أولياء الأمور لـ"الشروق": "لسنا رافضين تواجدنا بعيدا عن اللجان، طالما في صالح أولادنا، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، من انتشار فيروس كورونا".

وأضافوا أن حركة دخول الطلاب اليوم للجان كانت تسير بشكل منتظم، حيث تواجد عدد كبير من الإداريين والمعلمين لتنظيم حركة الدخول، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب من خلال البوابات الإلكترونية الموجودة أمام اللجان.