كان ميشيل فوكو واحدًا من أشهر المفكرين في أواخر القرن العشرين، وحقق مكانة كبيرة في المجتمع الفرنسي والأوروبي حتى توفى في 25 يونيو عام 1984.

وفي ذكرى وفاته، نشر موقع "ذا كونفيرزيشن" الأسترالية، تقريرا حول أفكار فوكو الاجتماعية وفلسفته وفق للتحليل الذي قام به كريستوفر بولارد، مدرس علم الاجتماع في جامعة ديكين بأستراليا.

بلغت مسيرة فوكو الأكاديمية ذروتها في عام 1970 بتعيينه أستاذا لتاريخ أنظمة التفكير في أعرق جامعات، وتم تشكيل هذا اللقب غير العادي بسبب الطبيعة المميزة لعمل فوكو، والتي امتدت إلى تخصصات مثل الفلسفة والتاريخ والسياسة.

من كٌتب ميشيل فوكو

كان فوكو، مهتمًا بالسلطة والتغيير الاجتماعي، على وجه الخصوص، ودرس كيف لعبت هذه الأمور دورا في تحول فرنسا من الملكية إلى الديمقراطية عبر الثورة الفرنسية 1789.

وتناول فوكو في كتابه لعام 1975 بعنوان " الانضباط والمعاقبة" بأن المجتمع الفرنسي أعاد تشكيل العقوبة من خلال الممارسات الإنسانية الجديدة للانضباط والمراقبة المستخدمة في مؤسسات جديدة مثل السجون، ومصحات الأمراض العقلية، والمدارس، وأماكن العمل والمصانع.

وأنتجت هذه المؤسسات مواطنين مطيعين يمتثلون للمعايير الاجتماعية، ليس فقط تحت التهديد بالعقاب البدني، ولكن نتيجة لنحت سلوكهم باستمرار لضمان استيعابهم الكامل للمعتقدات والقيم المهيمنة.

من وجهة نظر "فوكو" تهدف العلوم التأديبية الجديدة على سبيل المثال علم الجريمة، والطب النفسي، والتعليم إلى جعل كل انحراف مرئيًا، وبالتالي قابل للتصحيح بطريقة كانت مستحيلة في النظام الاجتماعي السابق.

أما فيه كتابه " قيمة الحياة الجنسية" المجلد الأول، الصادر عام 1976، تناول فوكو في حديث مطول عن الأفعال المنحرفة والتدخل الطبي لإصلاحها وتعديل سلوكها، وناقش فيه أفكار شائكة مثل الغيرية والشذوذ الجنسي.

ثم أصدر المجلد الثاني كدراسة عن المتعة الجسدية في اليونان القديمة، وتناول المجلد الثالث رعاية الذات في العصور القديمة، وفي عمل لاحق قاده الاهتمام بالأخلاق إلى دراسة كيفية رعاية الناس لبعضهم البعض في العلاقات الاجتماعية مثل الصداقة.

من أفكار ميشيل فوكو

جادل "فوكو" بأن المعرفة والقوة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لدرجة أنه صاغ مصطلح "القوة/ المعرفة" للإشارة إلى أن أحدهما ليس منفصلاً عن الآخر، ويفسر ذلك أنه تعتمد كل ممارسة للسلطة على قدم من المعرفة تدعمها وتعزز مصالح وقوة مجموعات معينة بينما تهمش الآخرين.

وكانت جاذبية فكر "فوكو"، وقدرته على نيل إعجاب مجموعة واسعة من العلماء هو أنه لم ينظر فقط إلى النظريات المجردة للفلسفة أو التغيير التاريخي، بل أجرى تحليلا لما حدث فعلا، ولا يزال العلماء في العلوم الاجتماعية والانسانية يستكشفون أفكاره ويقوموا بتحليلها.

وكان له أيضًا تأثير كبير على العمل المعاصر في الجنس، والدراسات الاجتماعية لمؤسسات الصحة العقلية ومهنة الطب، وفي التاريخ والسياسة والدراسات الثقافية وما بعدها، وإحدى السمات المهمة لنظريته هي أنه عندما تكون هناك قوة هناك دائمًا مقاومة، لذا هناك دائمًا ما أسماه مواقع مقاومة.

وأثار نقد "فوكو" للعلوم الإنسانية الكثير من البحث عن النفس داخل الأنثروبولوجيا والمجالات المرتبطة بها، حتى عندما ساعد جيلًا جديدًا من العلماء على فتح آفاق من الحوار بين الثقافات حول مواضيع الاختلافات والهيمنة والذاتية.