المصرى للشئون السياحية يطالب بالسماح لسيارات النقل السياحى بالتشغيل الداخلى لمواجهة تداعيات كورونا

وجه المجلس المصرى للشئون السياحية خطابا إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن المشكلة التى تواجه قطاع النقل السياحى فى الوقت الحالى والتى تتعلق بالإعفاء الجمركى للسيارات والأتوبيسات السياحية وقصر تشغيلها على السائحين الأجانب فى ظل توقف حركة السباحة الدولية فى الوقت الحالى.

ياتى ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة من المجلس المصرى للشئون السياحية لتطورات الأوضاع السياحية فى مصر وإداركه لحجم الخسائر التى يتكبدها القطاع فى الوقت الحالى نتيجة لجائحة كورونا

و قال الدكتور زين الشيخ أمين عام المجلس انه نظرا لتوقف حركة السياحة الدولية إلى مصر فى الوقت الحالى و ما نتج عنه من آثار سلبية وخسائر مادية نتيجة توقف حركة النقل السياحى بالكامل وحرصا على مصلحة العاملين فى هذا القطاع و أسرهم .فقد طلب المجلس ضرورة رفع الحظر و القيود على التشغيل خلال تلك الفترة و السماح لسيارات النقل السياحى بالتشغيل الداخلى لفترة مؤقتة وحتى عودة حركة السياحة الدولية .

كما قام المجلس بتوجيه خطاب أخر إلى الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى بشأن ماتتحمله شركات السياحة التى تمتلك سيارات نقل سياحى و ليموزين من أعباء مالية ضخمة من أجور سائقين و رسوم جراجات وصيانة وخلافه ، بجانب أن هناك عبء إضافى وهو مطالبتهم بدفع كافة مبالغ التأمينات بالرغم من توقف حركة النقل السياحى كاملا خلال الخمسة شهور الأخيرة. ومراعاة لتلك الظروف الإستثنائية التى يمر بها فقد طلب المجلس من الوزيرة النظر فى إمكانية تأجيل سداد الأقساط التأمينية حتى نهاية العام على أن يتم وضع آلية السداد على أقساط وبدون فوائد . وطلب المجلس كذلك أن يتم منح الشركات السياحية فى تلك المرحلة الخطابات المطلوبة لتجديد تراخيص السيارات دون شرط سداد التأمينات خلال تلك الفترة .