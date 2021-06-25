تدفق مليارات الدولارات على صناديق الاستثمار العقاري القابلة للتداول في البورصة

دفع ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة المستثمرين إلى الاستثمار بغزارة في صناديق الاستثمار العقاري القابلة للتداول في البورصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن صناديق الاستثمار العقاري القابلة للتداول في البورصة تتجه لتسجيل أفضل شهر لها منذ 2014 على الأقل مع وصول التدفقات النقدية إليها إلى حوالي 9ر3 مليار دولار.

وجذب صندوق الاستثمار آي شيرز يو إس ريال ستيت التابع لمجموعة بلاك روك الأمريكية خلال الشهر الحالي حوالي 5ر2 مليار دولار ليسجل أفضل شهر له على الإطلاق تقريبا. كما يتجه صندوق الاستثمار آي شيرز جلوبال آر.إي.’آي.تي إلى تسجيل أفضل شهر له من حيث التدفقات النقدية منذ 2017.

وذكرت وكالة بلومبرج أن إجراءات التحفيز التاريخية من قبل البنوك المركزية حول العالم والانتعاش الاقتصادي الذي يكتسب السرعة أدت إلى رفع الأسعار في كل ركن من أركان سوق العقارات، مما يغذي ما يقلق البعض من تحوله إلى فقاعة. عندما يبدأ العمال في العودة إلى المكتب، يعيد المتسوقون دخول المتاجر وتبدأ المطاعم بالملء، يزداد الطلب على مجموعة واسعة من الممتلكات.

ولكن تود روزنبلوث رئيس قطاع أبحاث صناديق الاستثمار القابلة للتداول والصناديق المشتركة في شركة "سي.إف.آر.أيه" يقول إن "المكاسب في القطاع العقاري واسعة النطاق.. القطاع العقاري هو قطاع متربط بشدة بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مع بدء تراجع حدة جائحة كورونا".